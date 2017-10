Ausstellungen öffnen am 2. November

In Bern liegt der Schwerpunkt der Ausstellung unter dem Titel "Entartete Kunst - beschlagnahmt und verkauft" auf der von den Nationalsozialisten verfemten Moderne, während Bonn den Fokus auf den NS-Kunstraub und die Folgen legt.

Das Kunstmuseum Bern zeigt dabei rund 200 Werke, von denen die meisten 1937 und 1938 in deutschen Sammlungen als "entartete Kunst" beschlagnahmt worden sind. Diese Bestände umfassen hauptsächlich Arbeiten auf Papier, darunter herausragende Werke des Expressionismus, des Konstruktivismus und der Neuen Sachlichkeit.

Die Details zu den zeitgleichen Ausstellungen in Bonn und Bern präsentieren die beiden Museen am Mittwoch 1. November an einer Medienkonferenz in Bern. Die Ausstellung dauert bis 4. März 2018. Gurlitt hatte seine mit Raubkunstverdacht behaftete Sammlung dem Kunstmuseum Bern vermacht.