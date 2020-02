Er schabt den Karton hell und düster

Hannes Binders neuester Graphic Novel

Nach Venedig eingeladen zu einer Zukunftskonferenz – er, der Schabkartonkünstler! Hannes Binder fügt sich selbst mit spielerischer Ironie in sein neuestes Buch. In Venedig fällt er in einen Schlaf mit irrwitzigem Traum. Er folgt der Spur von Enrico Dandolo, dem blinden Dogen, der 1204 mit einem Kreuzfahrerheer Konstantinopel erobert hat, begegnet im Traum auch Thomas Mann, Ezra Pound und Rainer Maria Rilke. Seine Traumlogik folgt einem Glasfaserkabel in den Untergrund. Einige seitenfüllende Illustrationen sind spielerische Abwandlungen von venezianischen Malern wie Tintoretto oder Tiepolo. Mit QR-Codes kann man die Originale aufs Handy laden. Die Geschichte ist ein wenig an den Haaren, beziehungsweise am Internetkabel gezogen, aber das Buch ist ein visuelles Vergnügen. (hak)

Hannes Binder Der digitale Dandolo. Limmat Verlag, 56 Seiten