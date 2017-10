Mit "The Buried Giant" etwas ganz Neues begonnen

Erst seit 1983 widmet sich der Schriftsteller voll und ganz dem Schreiben. Und das äusserst erfolgreich: Für "The Remains of the Day", sein wohl berühmtestes Buch über einen alternden Butler, bekam der Schriftsteller 1989 den Booker-Preis. Der breiten Öffentlichkeit wurde der Roman spätestens mit James Ivorys gleichnamiger Verfilmung aus dem Jahr 1993 ein Begriff, für die Emma Thompson und Anthony Hopkins vor der Kamera standen.

Auch die Horrorvision "Never Let Me Go" ("Alles, was wir geben mussten", 2005) über als Organspender herangezogene Klone wurde 2011 unter anderem mit Keira Knightley und Sally Hawkins verfilmt. Und schliesslich arbeitete Ishiguro selbst zeitweilig für das Kino und schrieb etwa das Drehbuch für Ivorys Drama "The White Countess" mit Ralph Fiennes.

