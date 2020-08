Anders als die grosse Kunstmesse Art Basel hatte die Liste Art Fair lange Zeit am Ausweichdatum im September festgehalten. Mit der Dreispitzhalle in Münchenstein BL hatte man einen Ausweichstandort auserkoren, der die Einhaltung der Abstandsregeln ermöglicht hätte.

Am Dienstag teilte die Messeleitung nun mit, dass die steigenden Infektionszahlen und die Reisebeschränkungen in Europa die Durchführung der Messe in diesem Jahr verunmögliche.