«Black Panther"-Star Boseman wird posthum mit Helden-Preis geehrt

Gut drei Monate nach seinem Tod soll «Black Panther"-Star Chadwick Boseman mit einem Helden-Preis geehrt werden. Der «Hero for the Ages"-Preis soll im Rahmen der Trophäen-Show «MTV Movie & TV Awards: Greatest of All Time» am Sonntag (6. Dezember) verliehen werden, wie der Musiksender MTV am Freitag mitteilte. Die Schauspieler Don Cheadle und Robert Downey Jr. sollen ihren Marvel-Kollegen posthum ehren.