Das jugendliche Quartett (Bild) in der US-Vorstadt Hawkins hat sich eben erst von einer unheimlichen Begegnung der monströsen Art erholt, als sich das nächste Unheil anbahnt: Der junge Will (Noah Schnapp) hat eine Vision und erblickt im blutroten Nachthimmel ein riesiges, spinnenartiges Schattenwesen.

Aus dem Halbdunkel hinaus

Jugendliche Helden gegen finstere Kreaturen: Die Duffer Brothers bleiben ihrem Erfolgsrezept treu und haben auch die zweite Staffel von «Stranger Things» mit popkulturellen Reverenzen gespickt.

So nehmen Will und seine Freunde als «Ghostbusters» am Halloween-Umzug teil, die übernatürlich starke Eleven (Millie Bobbie Brown) verpasst sich andernorts einen «Terminator»-Look und mit Sean Astin gesellt sich einer der Kinderdarsteller aus dem 80er-Hit «The Goonies» zum abermals beeindruckenden Darstellerensemble.

Also alles beim Alten? Nicht ganz. Die zweite Staffel von «Stranger Things» ist grösser und grusliger als die erste, in die Herstellung der neuen Folgen floss sichtbar mehr Geld.