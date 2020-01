Andreas Neesers sagt über seinen Generationenroman: «Keiner kann aus seiner Haut»

Vier Generationen – herzergreifend, klug komponiert

In «Wie wir gehen» erzählt An­dreas Neeser vom krebskranken Witwer Johannes, der in der Küche seiner Tochter Mona steht. Nach Jahrzehnten der Entfremdung und Leere umarmt sie ihn. Ob sie sich annähern, bleibt offen. Er spricht auf ihren Wunsch über sein Leben 47 Minuten auf Tonband. In gut portionierten Abschnitten breitet Neeser nun ein Familienporträt über vier Generationen aus – mit Zeitwechseln und unterschiedlichen Erzählperspektiven. Monas zorniges Selbstgespräch wird unterbrochen von Szenen der herzergreifend harten Jugend von Johannes in der ländlichen Unterschicht, das Duckmäusertum wird er nicht mehr los. Kontrastiert wird die Vergangenheit mit Monas aufmüpfiger Tochter Noëlle, deren Vater, der zum Rassisten wird, und einem syrischen Flüchtling, um den sich Mona letztlich vergeblich kümmert. Neeser deutet psychologisch etwas gar viel, den Mentalitätswandel aber macht er eindrücklich spürbar und entlässt seine Figuren mit Versöhnlichkeit. Die Entfremdung zwischen den Generationen ist der Motor in Andreas Neesers Roman. Mit viel Emotion, aber ohne Anklage oder Happy End lässt er Prägungen, Bitterkeit und Freiheitsdrang spüren. (hak)