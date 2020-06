Amerikanischer Superstar Norah Jones: «Ich will gar nicht immer die Nummer eins sein»

Norah Jones, 41, ist die Tochter des indischen Sitar-Virtuosen Ravi Shankar. Als Zwanzigjährige zog sie nach New York, wo sie sich in der Clubszene auch als Sängerin einen Namen machte. Für ihr 2003 veröffentlichtes Debütalbum «Come Away With Me» und die Single «Don’t Know Why» erhielt sie fünf Grammys, als erste Frau die vier wichtigsten.

Ihre Lieder sind im Lauf der Jahre nachdenklicher geworden und werden weniger im Radio gespielt. Dafür ist die musikalische Bandbreite gewachsen. Auf ihrem siebten Album «Pick Me Up Off The Floor» (Blue Note) reicht sie von der Kammerballade «How I Weep» bis zum New-Orleans-Groove von «Flame Twin». Wir erreichten die Amerikanerin per Telefon und befragten sie zu ihrem neuen Album, das sie eigentlich gar nicht aufnehmen wollte.

Norah Jones, die kämpferische Single «I’m Alive» passt perfekt in die Zeit. Wie ist sie entstanden?

Norah Jones: Ich war mit Jeff Tweedy von Wilco drei Tage in einem Studio in Chicago. Als Jeff die Fernsehnach­richten geschaut und beobachtet hat, was in unserem Land und um den Globus passiert ist, hat er den Text zu «I’m Alive» geschrieben.