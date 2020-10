Alles ist Poesie, auch die Lyrics von modernen Songs! Warum der deutschsprachige Raum eine Lyrik-Revolution braucht

Es war kurz nach einem wortlosen Abschied an einem kleinen, indiefilmreif verkommenen Bahnhof irgendwo in Frankreich, als ich, auf einer Bank sitzend, mein Notizbuch aufschlug und darin mit einem Billigkugelschreiber ein paar Verszeilen hinschrieb. Später im fahrenden Zug fügte ich noch weitere Zeilen hinzu, während in meinem Herzen Nina Simone sang.

Ein paar Wochen später schlug ich das Notizbuch an der Stelle wieder auf, kombinierte die Verse anders, strich einiges, stellte Worte um, neue kamen hinzu, und der erste Entwurf für ein Gedicht war fertig. Später wurde es unter dem Titel «Der Bahnhof» in meinem Gedichtband «Nichts, das mich hält» veröffentlicht:

Ich bin der Bahnhof,

in dem ich einst anzukommen gedenke.

Doch kippt mich

diese Vorstellung nicht mehr aus den Gleisen.

Ich bin die Landschaft,

ebenso wie ich der Zug bin, der an ihr vorüberzieht.

Sprunghaft wie ich bin,

weiss mein Herz morgens nie, in welcher

Brust es abends

zur Ruhe kommt.

Wie das Gedicht genau entstanden ist, könnte ich aber nicht erklären. Denn Gedichte schreiben sich im besten Fall von selbst. Man kann sie nicht erzwingen – hab ich soeben die Frage gehört, was mich denn inspiriere? Nun, ich könnte jetzt hochnäsig antworten: jedenfalls nicht diese Frage.

Einfach und freundlich gesagt: Alles kann mich inspirieren. Deshalb müsste der Titel dieses Essays richtigerweise lauten: Alles kann Poesie sein. Der Alltag ist voll von ihr, wenn man nur ein Auge, eine Nase, ein Ohr dafür hat. So war es schon immer. Im Anfang war also nicht Goethe, der Gedichte schrieb, die zahllose Schülerinnen und Schüler nach seinem Tod auswendig lernen mussten, bis sie mit Lyrik nichts mehr am Hut haben wollten. Nein, im Anfang war die Poesie selbst.

Telefonanbieter-Werbung kann zu Gedichten animieren

Doch was heisst Poesie? Wo liegt zum Beispiel die Grenze zwischen in Leinen gebundener Lyrik, die man in einem Ohrensessel still für sich liest, und Lyrics, die einem ungefragt, begleitet von einer eingängigen Melodie, in einem Laden zum Kauf einer Duftkerze oder eines Stücks Emmentaler animieren sollen?

In unserer schubladisierungsbesessenen Gesellschaft ist es nicht meine Aufgabe, darauf eine abschliessende Antwort zu geben. Im Gegenteil. Für mich ist diese Grenze fliessend oder sich manchmal gänzlich auf­lösend: Ein Song von Leonard Cohen ist ein sprechgesungenes Gedicht, eine schlecht getextete Telefonanbieter-Werbung kann zu einem Gedicht animieren, ein Stück von Polly Jean Harvey kann einem die Verzweiflung, die ein Krieg auslöst, näherbringen als ein erfahrener Kriegskorrespondent, der sich in toten Metaphern ausdrückt.