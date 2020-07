Alanis Morissette über ihr neues Album: «Es ist die Schlaflosigkeit, die mich in die Arme des Alkohols treibt»

Wut ist immens wichtig. Wut ist für mich ein positives Gefühl. Solange wir unsere Wut spüren und ihr Ausdruck verleihen können, sind wir nicht depressiv. Meine Wut hilft mir, als Mamabär die Kinder zu beschützen, und sie hilft mir auch, wenn ich bei Kongressen über Themen wie das Patriarchat und die Stellung von Frauen in der Musikbranche debattiere. Wut stösst Veränderungen an. Ich liebe junge Menschen wie Greta Thunberg. Sie hat sehr viel Grund, um wütend zu sein.

Ja, da haben Sie vollkommen recht. Die Gegend ist auch deutlich konservativer, als ich es mir vorgestellt hatte. Von meiner romantischen Hippiefantasie ist nicht viel übrig. Trotzdem: Die meisten meiner besten Freunde leben dort, und mit irgendwem kann man sich immer schnell treffen. So weit es geht, leben wir dort in einer heilen Welt.

Als Frau über 26 bist du in Hollywood praktisch abgemeldet. Los Angeles ist nach wie vor männerdominiert und materialistisch. Früher war es okay, nur Millionärin zu sein. Heute brauchst du eine Milliarde, um zu genügen. Ich wollte mit der Familie irgendwo hin, wo andere Werte wichtiger sind: Beziehungen, Zusammenhalt, Gemeinschaft und Fairness.

Als ich den Song «Losing The Plot» schrieb, fassten wir den Entschluss, umzuziehen, unser Leben neu auf­zustellen. Eine Veränderung tat not. Ich habe 25 Jahre in Hollywood gelebt, davon 22 Jahre im selben Haus. Doch sind wir vor gut einem Jahr in die Bay Area umgezogen, in die Nähe von San Francisco. Für mein Wertesystem und auch für das meiner Kinder ist es gesünder dort.

Das ist zumindest meine Erfahrung. Meine Resilienz und meine innere Stärke sind grösser geworden. Die Hochs sind nicht mehr ganz so verrückt hoch, und die Tiefen sind nicht mehr automatisch Abgründe. Ich lasse mich nicht mehr von jeder Panikattacke in Panik versetzen (lacht).

Was denken Sie über die #MeToo-Bewegung?

Sie ist grossartig. Ich werde immer sauer, wenn es heisst «Warum hat sie so lange gewartet, bis sie etwas gesagt hat?» Die meisten Frauen haben nicht gewartet. Viele von uns sind in ihren Betrieben beim Chef oder in der Personalabteilung abgeblitzt oder wurden gemobbt. Jetzt endlich wird einem zugehört. Für mich ist #MeToo keine feministische Bewegung, sondern eine menschliche.

Ihr berühmtestes Album «Jagged Little Pill» wird 25 Jahre alt. Sind Sie stolz?

Ja. Ich kann die Songs immer noch mit derselben Überzeugung singen wie mit Anfang 20. Das Album hat das Leben vieler Menschen ein bisschen beeinflusst, es hat ihnen eine Palette von Gefühlen an die Hand gegeben: Wut, Freude, Trauer, Glück, das volle Programm. «Jagged Little Pill» war ein Erlaubnis-Erteiler für Emotionen aller Art, deshalb wurde es so ein Zeitgeist-Phänomen.

Inzwischen gibt es eine Musical-Version, die am Broadway gespielt wird.

Und ich heule jedes Mal, wenn ich im Publikum sitze. Es sind glückliche Tränen.

Sie sind Kanadierin und haben seit 2005 auch die US-Bürgerschaft. Warum?

Damit ich in dem Land, in dem ich seit Mitte der Neunziger lebe, wählen gehen kann. Über dieses Recht bin ich heute glücklicher als je zuvor. Meine Favoritin wäre Elizabeth Warren gewesen, aber hey, ich bin erleichtert darüber, dass das Pendel zurückschwingt. Auch wenn mich die Politik in diesem Land in den vergangenen vier Jahren manchmal zu Tode ängstigt, glaube ich grundsätzlich daran, dass wir Menschen lernen und uns unter Schwankungen zum Positiven entwickeln.

Was ist Ihr nächstes Projekt?

Ich arbeite an einem Buch. 1300 Seiten habe ich schon geschrieben. Aber ein paar Monate brauche ich noch. Ich liebe es einfach, viele Worte zu machen.