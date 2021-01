Abgründe und Höhenflüge: Der neue Leiter der Galerie Kriens muss seine erste Ausstellung virtuell eröffnen

Apropos Geschichten: Von Künstlerin Eve Lene fasziniert die grossformatige Skizze einer Frau. Festgehalten auf Packpapier – mit Kohle und Kreide, mit Schuhcreme in Schwarz, Gold und Silber sowie mit Lippenstift und Haarspray. Die Geschichte dazu: Als die Künstlerin zehn Jahre alt war, fertigte sie aus Mangel an Materialien mit denselben Stoffen auf Packpapier ein Porträt – und gewann einen Preis dafür. So beginnen Künstlerkarrieren.

Ein Weltenentwurf und eine Familienaufstellung

Rahel Scheurer wiederum erzählt auf ihrem Werk von einem betagten Paar an einer Bushaltestelle – ausgestattet mit den Masken, die uns nun seit Monaten begleiten. Irene Bisang lässt eine Meerjungfrau einen Handstand machen und Leo Walz bringt eine Fahne aus Packpapier in (k)eine Position. Beeindruckend: der grosse Weltenentwurf in Öl auf Plastik von Neal Schaap – «Dreame», so heisst die Installation. Originell: die «Familienaufstellung» aus Parfümflaschen von Künstler Guy Markowitsch – «Nina, René, Rémy, Guy».

Der Titel der Ausstellung, «K_rien/rein_S», soll gemäss Kurator Stephan Wittmer ein offenes Themenfeld entwerfen und über die Vertauschung der mittleren Buchstabenfolge r-i-e-n aus der umschriebenen Stadt «Kriens» neue Inhalte generieren. «Rien» und «rein».

Fragen stellen und Ausrufezeichen setzen

«Die Leere, das Undefinierte begegnet dem Reinen, Klaren», so Wittmer. Existenzielle Abgründe und hoffnungsvolle Höhenflüge. Die Ausstellung widerspiegele seine herantastende Vorgehensweise, Fragen zu stellen und sie zusammen mit den Kunstschaffenden mit einem Ausrufezeichen zu versehen.