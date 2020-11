15 Jahre im Geschäft: Warum Lara Stoll den Salzburger Stier erst jetzt bekommt

Mit schwerem Rollmaterial und ohne Rücksicht auf Verluste bahnte sich vor 15 Jahren eine junge Slampoetin den Weg an die Spitze der Slamszene. Die Schweiz erlebte gerade einen beispiellosen Bühnenliteratur-Boom, Poetry Slams schossen wie Pilze aus Kulturzentren und Kleinbühnen, und die zierliche Thurgauerin Lara Stoll zog von Bühne zu Bühne und erklärte mit lauter Röhre, warum sie sich manchmal wünschte, ein «John-Deere-Traktor 7810 Power shift mit Gewicht in der Fronthydraulik» zu sein.

Weggeräumt mit ihrem PS-starken Text hat die Stoll damals ihre vor allem männlichen Kontrahenten. 2006 wurde sie in Deutschland und in der Schweiz Nachwuchs-Slammeisterin. 2010 gewann sie die ersten Schweizer Poetry-Slam-Meisterschaften und setzte sich in Reims gegen ganz Europa durch. Endlich war da eine Slampoetin, die nicht mit Tagebucheinträgen mit Fremdschämpotenzial und erwartbaren Geschlechterklischees den billigen Flirt mit dem Publikum suchte. Man feierte die Stoll. Weil die so erfrischend unangepasst war. So radikal.

Der Highway to Success war die falsche Route für sie

Dass man ihr erst 10 Jahre später den Salzburger Stier, die höchste Auszeichnung im deutschsprachigen Kabarett, zuspricht – ein Gabriel Vetter musste deutlicher weniger lange warten –, ist ein Verzögerungs-Moment, das die Stoll selbst herbeigeführt hat: Mit ihrem PS-starken Ungetüm hätte es die heute 33-Jährige in der Hand gehabt, den Highway to Success in kurzer Zeit durchzubrettern.

Aber sie entschied sich bewusst dagegen. Ständig lustige Texte zu produzieren, auch in Momenten der Frustration, diese Ambivalenz hielt sie irgendwann nicht mehr aus. 2016 nahm sie in St.Gallen zum vorerst letzten Mal bei den Schweizer Slam-Meisterschaften teil. Dort murmelte, schrie und intonierte sie minutenlang «Dini Mueter», sprang und wälzte sich dazu auf der Bühne. Mit ihrem performativen Experiment zog sie im Finale den Kürzeren. Und Stoll war froh, dass die Erfolgsfalle nicht schon wieder zugeschnappt hatte.