Die Bezirksschule ist eine Aargauer Erfindung aus dem Jahre 1831. Sie steht ziemlich exotisch in der Schweizer Bildungslandschaft. Praktisch alle andern Kantone fahren mit einer zweigliedrigen Oberstufe mit Real- und Sekundarschule. Pädagogisch motivierte Bestrebungen, die Bezirksschule aufzuheben, scheiterten sowohl im Jahre 2000 als auch 2009 am heftigen Widerstand von Lehrerschaft und Bevölkerung; die Aargauer hatten damals noch wenig Gehör für Schulharmonisierung und der Kanton konnte sich auch die 46 Bezirksschulen problemlos leisten.

Nun rückt die Abschaffung der Bezirksschule erneut in den politischen Fokus.

Allerdings sind es diesmal nicht pädagogische Argumente, die im Vordergrund stehen, sondern finanzielle: Der Kanton muss sparen. Auch in der Bildung. Und da verwundert es wenig, dass die Frage auftaucht, wie viel Geld der Kanton sparen könnte, wenn er es macht wie fast alle andern Kantone und auch nur noch Real- und Sekundarschule mit verschiedenen Leistungsniveaus anbietet und auf die 43 verbliebenen Bezirksschulen verzichtet.

Zwar gibt es bisher nur die Interpellation von Sander Mallien (GLP), welche die Abschaffung thematisiert. Aber in Zeiten, in denen finanzielle Argumente häufig alle anderen Überlegungen in den Hintergrund drängen, steckt viel Zündstoff in den Fragen, die Mallien stellt. Gut denkbar, dass sein Vorstoss eine erneute und grundsätzliche Diskussion um die Bezirksschule auslösen wird. Zumal die Bezirksschule mit der Einführung von 6/3 und dem Verzicht auf die Abschlussprüfung schon viel von ihrem ursprünglichen Charakter verloren hat.