Warme Luft

Ich weiss nicht, wie es anderen geht, aber bei mir manifestiert sich die fortschreitende Digitalisierung darin, dass ich den Briefkasten nur noch so alle drei Wochen leere – manchmal auch seltener. Das bringt mir die eine oder andere Mahnung für zu spät entdeckte Rechnungen ein, und auch das «Extrablatt» der SVP zur Begrenzungsinitiative ist mir erst gerade eben in die Hände gekommen. Schon interessant, was man da alles erfährt. In den letzten 13 Jahren wurden im Land 1518 neue Schulgebäude erstellt und 6950 zusätzliche Lehrer angestellt. Macht ein neues Schulhaus pro nicht einmal ganz fünf Lehrkräfte.

Das ist nun also schon dicke Post. Auch wenn man sich vorstellt, was diese 6950 Lehrpersonen – abgesehen davon, dass sie ihre 1518 Schulhäuser und zu Hause auch ihre Wohnungen heizen – nur schon beim Ausschnaufen für Mengen CO2 die in die Atmosphäre blasen. Ohne die masslose Zuwanderung könnte die Schweiz die CO2-Ziele bis 2030 locker erreichen, weiss unser Solothurner Nationalrat Christian Imark im «Extrablatt» zu berichten.

Ich kann ihm nicht versprechen, dass ich deswegen nun Ja zur SVP-Initiative stimme. Aber eines ist sicher: Wir sollten nur noch ausländische Lehrkräfte einstellen, die mindestens den schwarzen Gürtel im Apnoetauchen haben.

urs.moser@chmedia.ch