«Kunst zugänglich machen, schnell!»

«Willkommen im digitalen Kunstmuseum Basel» heisst es derzeit, wenn man die Homepage dieses Hauses anklickt. Dann hat man verschiedene Möglichkeiten, sich via Bildschirm im Museum aufzuhalten. Und im Kunstmuseum Bern ist es möglich, sich via Blog mit den Museumsinhalten vertraut zu machen. Und in den Kunsthäusern und -Museen in unserem Kanton? Noch ist nicht viel dergleichen zu finden. Im Kunstmuseum Solothurn besteht die Möglichkeit, auf die Sammlung online zurückgreifen und sich Hörbilder von Autoren zu bestimmten Kunstwerken anhören. Doch in den anderen Kunsthäusern ist digital noch nicht viel los, obwohl sich alle in den drei Städten viele Gedanken machen, wie ihre kürzlich eingerichteten Ausstellungen zugänglich gemacht werden können.