Ein Trauerspiel erster Güte

So viel ist unbestritten: Wenn es bei der Pflege Kosten gibt, die nach den Beiträgen von Krankenversicherung und Patient ungedeckt sind, haben die Kantone diese Restkosten zu regeln. Ob sie am Ende vom Kanton selber getragen werden oder von den Gemeinden, spielt keine Rolle.

Das gilt auch für den Kanton Solothurn. Und auch für die freiberuflich in der ambulanten Pflege tätigen Personen. So steht es im Gesetz, so haben es Gerichte entschieden. Dass diese Gruppe von Pflegenden seit nunmehr bald zehn Jahren darauf wartet, dass sie auf ihre Kosten kommt, ist ein Trauerspiel.