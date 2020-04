Die Sache mit den Maschen

Der Kanton Solothurn hat bisher eine gute Falle gemacht, wenn es darum ging, rasch und unbürokratisch (Sofort-)Hilfe zu leisten. Umso erstaunlicher ist es, dass bisher kein Wille ersichtlich ist, um just jenen Arbeitnehmenden, die schon vor der Krise mehr schlecht als recht über die Runden kamen, die nötige Unterstützung zukommen zu lassen.

Es geht hier nicht darum, gewerkschaftlichen Forderungen zum Durchbruch zu verhelfen. Sondern darum, dafür zu sorgen, dass Existenzen nicht zerstört werden. Und dass nach der Krise nicht festgestellt werden muss, dass die Betroffenen in der Sozialhilfe gelandet sind. Das wäre ein Armutszeugnis sondergleichen. Der «Dialog Wirtschaft», an dem die Sozialpartner mit der Volkswirtschaftsdirektorin an einem Tisch sitzen, täte gut daran, dem Problem die Aufmerksamkeit zu schenken, die es verdient. Auf dass niemand durch die Maschen fällt.

balz.bruder@chmedia.ch