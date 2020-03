Zwangsferien für die Beziehung

Das sind keine Ferien und freiwillig ist das Ganze schon gar nicht. Man liegt nicht am Pool, nicht am Meer, trinkt keine Cocktails am Mittag. Man ist weder in einer Grossstadt noch in atemberaubender Landschaft unterwegs, eingehüllt in ohren- oder gefühlsbetäubende Freizeitprogramme. Nein, jetzt sind viele von uns einfach zu Hause, in der Stille der eigenen vier Wände. Und egal ob da noch Netflix oder «Tagesschau» oder Kinderkassetten laufen: Wer als Paar gemeinsam daheim ist, der lernt sich noch ein bisschen besser kennen. Oder ganz anders. So, als ob man in den Ferien wäre, nur eben ohne das Ferienzeugs.

Und darüber dürfen wir uns freuen: Dass wir nicht unterwegs sind irgendwo mit der Absicht, endlich wieder etwas mehr Zeit füreinander zu haben, spielt uns in die Beziehungskarten. «Nur noch ein paar Tage, bis wir fliegen, und dann wird alles gut!», habe ich ganz gerne gesagt früher – vor allem zu mir selber. Ferien sind verbunden mit Hoffnungen und Vorstellungen, die sich schnell in Enttäuschung wandeln können. Wenn man sich nicht für ein Restaurant entscheiden kann etwa – und darum einen Krach anfängt. Oder wenn die Stimmung mies ist, weil der eine länger im Bett bleiben will als der andere. «Wir haben uns so auf die Ferien gefreut – warum ist jetzt alles so stressig?»

Was braucht es eigentlich?

Es sind Streitfallen, in die wir jetzt nicht mehr tappen können. Sie sind fast alle unserer Wohlstandsgesellschaft geschuldet, in der wir alles haben, und die Entscheidung darüber, was genau von diesem «alles» wir nun tatsächlich haben wollen, stört allzu oft unsere Paar-Harmonie. In unserem täglichen Konsumverhalten merken wir gerade – oder zumindest einige von uns –, dass es gar nicht so viel braucht, um den Grundbedarf zu stillen. Man kommt ohne neuen Pullover aus. Schaffen wir es, uns auch in der Beziehung auf das Wesentliche zu besinnen?