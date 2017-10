Als sich im vorigen Monat sämtliche Vertragsparteien des Atomabkommens mit dem Iran zu Konsultationen am Hauptsitz der Vereinten Nationen trafen, da schlug die Stunde des amerikanischen Chefdiplomaten. Nachdem sich der iranische Aussenminister Mohammed Sarif bitterlich über die ökonomischen Schwierigkeiten beklagt hatte, mit denen sich sein Land immer noch konfrontiert sehe, ergriff Rex Tillerson das Wort. Er verkündete: «Niemand kann ernsthaft behaupten, dass der Iran einen Beitrag für regionalen Frieden und Sicherheit geleistet hat.» Und weiter sagte der US-Aussenminister, wie es in der neusten Ausgabe der Zeitschrift «The New Yorker» nachzulesen ist: Die Aufhebung der Sanktionen habe dieses «unakzeptable Verhalten» des Irans erst ermöglicht.

Tillerson brachte in der illustren Runde auf den Punkt, was die Regierung von Präsident Donald Trump schon lange kritisiert: Vordergründig mag sich der Iran an die Auflagen halten, die unter Federführung der Regierung von Präsident Barack Obama formuliert wurden und die das Ziel haben, die atomaren Bestrebungen des Regimes in Teheran zumindest temporär zu stoppen. In Tat und Wahrheit aber habe der Iran die westlichen Verhandlungspartner ausgetrickst; die Mullahs wollten nach wie vor zur dominanten Kraft im Nahen und Mittleren Osten aufsteigen und hätten nur zum Schein eingewilligt, ihre Pläne zum Bau einer Atombombe fallen zu lassen. Kurz: der Iran halte sich nicht «an den Geist» des Atomabkommens.

Neu ist die Dynamik, die in Washington bei diesem Thema herrscht. Im Weissen Haus sitzt ein Präsident, der den Iran-Deal am liebsten zerreissen würde. Trump ist allerdings umgeben von Beratern, die finden: Das Weisse Haus könne es sich nicht leisten, das Abkommen einseitig und ohne nachvollziehbaren Grund aufzukündigen – weil dies Zweifel an der Verlässlichkeit Washingtons als Vertrags- und Bündnispartner wecken würde. Allem Anschein nach hat Präsident Trump für solche – berechtigte – Einwände (noch) Verständnis. Also wird er diese Woche einen Mittelweg einschlagen, wenn er offiziell verkündet, dass der Iran sich nicht mehr an das Abkommen halte. Der Fachbegriff dafür lautet: «decertify». Dies klingt auf den ersten Blick dramatischer, als es eigentlich ist. Denn das Atomabkommen ist von diesem Schritt nicht direkt betroffen. Der Begriff «decertify» stammt vielmehr aus einem amerikanischen Gesetz («Iran Nuclear Agreement Review Act»), das im Jahr 2015 verabschiedet worden war – das Resultat eines komplexen Hin und Her zwischen Exekutive und Legislative. Das Weisse Haus unter Obama stellte sich nämlich auf den Standpunkt, beim Atomdeal mit dem Iran handle es sich nicht um ein völkerrechtliches Abkommen, das durch den Senat genehmigt werden müsse. Weil das Parlament dennoch ein Wörtchen mitreden wollte, wurde ein Gesetz ausgearbeitet, das der Legislative ein indirektes Mitspracherecht gab.

Im Klartext: Trump wird das Abkommen nicht zerreissen oder sein Finanzministerium beauftragen, neue ökonomische Sanktionen gegen das iranische Regime zu verabschieden. Vielmehr wird er den Ball dem Parlament zuspielen. Damit wird eine 60 Tage dauernde Frist beginnen, in der Repräsentantenhaus und Senat über den Preis diskutieren können, den Teheran für seine Vertragsbrüche bezahlen muss. Dabei handelt es sich aber – vorerst – bloss um Theaterdonner. Selbst führende Kritiker des Deals wie Senator Tom Cotton aus Arkansas sagen, neue Sanktionen gegen Teheran seien derzeit nicht angebracht. Vielmehr gehe es nun darum, den Iran zurück an den Verhandlungstisch «zu zwingen» – wo dann Punkte besprochen werden sollen, die während der Aushandlung des Abkommens bewusst ausgespart wurden.

Offen ist, ob diese Strategie erfolgsversprechend ist. Weder der Iran noch die europäischen Verbündeten der USA scheinen grosses Interesse an neuen Verhandlungen zu haben. Auch gibt es in Washington berechtigte Zweifel daran, dass Trump an der Strategie festhalten wird, sobald es Widerstände gibt. So zeigte sich Senator Bob Corker, Vorsitzender des Aussenpolitischen Ausschusses im Senat, am Wochenende ernsthaft besorgt über die «Volatilität» des Präsidenten. Trump verhalte sich aussenpolitisch derart «unbesonnen», dass er die USA auf den Weg zum «Dritten Weltkrieg» führen könnte. Vordergründig sprach Corker dabei über die Nordkorea-Politik der Regierung; Iran war aber mitgemeint.