Sollte man die Finanzierung von Kriegsmaterial-Produzenten verbieten?

Pro:« Unsere Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel»

Der Schweizer Finanzplatz ist einer der einflussreichsten der Welt. So machen zum Beispiel die Vermögensverwaltungsgeschäfte in der Schweiz einen Marktanteil von 25 Prozent der weltweiten grenzüberschreitenden Geschäfte in diesem Bereich aus. Die Schweiz ist damit die wichtigste Akteurin der grenzüberschreitenden Vermögensverwaltung. Im Umgang mit unserem Finanzplatz tragen wir somit weltweit eine grosse Verantwortung. Insbesondere indem wir das Geld ethisch korrekt investieren. Doch nicht nur das: Die Schweiz leistet viel Gutes und Wichtiges global und insbesondere friedensfördernd. Unsere Glaubwürdigkeit steht aber auf dem Spiel, wenn wir nicht konsequent überall dort unseren Beitrag leisten, wo wir die Möglichkeit dazu haben. Und genau an diesen Punkten setzt die Initiative an: Denn viele Anleger schliessen die Rüstungsindustrie nicht explizit aus ihren Vermögensverwaltungsgeschäften aus.

Investitionen sind dann verständlich, wenn sie für die eigene Landesverteidigung getätigt werden. Doch leider wird in Rüstungsfirmen investiert, die mit ihren Kriegsmaterialien in gewalttätige Konflikte involviert sind. So zum Beispiel der Konzern Lockheed Martin, das grösste Rüstungsunternehmen der Welt. Die Vereinigten Arabischen Emirate bombardierten mit von Lockheed Martin produzierten F-16-Kampfjets Stellungen in Syrien und im Jemen-­Krieg. Viele Schweizer Grossbanken, Pensionskassen und die Schweizerische Nationalbank schliessen Lockheed Martin nicht aus ihrem Anlageportfolio aus. Die UBS hat 2017 mindestens 532 Millionen US-Dollar in den Konzern investiert. Northrop Grumman ist ein weiteres US-amerikanisches Unternehmen. Die Firma erwirtschaftet fast den gesamten Umsatz mit der Produktion von Kriegsmaterialgütern. Die Firma ist aber auch an der Atomwaffenproduktion beteiligt. Die Credit Suisse legte vergangenes Jahr über 100 Millionen Franken in Northrop Grumman an. Contra:« Die Initiative schwächt die KMU und gefährdet die AHV»