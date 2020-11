Präsenzunterricht ist das höchste Gut der Schule – auch während der Coronapandemie

Der Präsenzunterricht an den Schweizer Hochschulen ist wegen der Coronapandemie ausgesetzt. Das hat der Bundesrat entschieden. An allen anderen Bildungsstätten jedoch sollen die Schülerinnen und Schüler den Unterricht physisch vor Ort mitverfolgen können.

Nun aber regt sich in manchen Kantonen Widerstand. Informatiker in Schaffhausen, Berufsschüler in Winterthur oder Kantonsschülerinnen in St.Gallen und Ausserrhoden fordern die Politiker auf, den Präsenzunterricht ein- und auf Fernunterricht umzustellen.