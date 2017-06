Noch ehe der Abstimmungskampf zur Altersreform 2020 so richtig entbrannt ist, zeigt sich: Es wird eine Monster-Abstimmung. Die Gegner wetzen ihre Messer. Sie haben einen Punkt schon jetzt auf sicher: Die Vorlage ist extrem kompliziert. Die Auswirkungen der Rentenreform, die sowohl die AHV als auch die zweite Säule umfasst, sind nicht in allen Details absehbar. Insbesondere ist noch unklar, wie sich die Kompensationen auswirken, da der Bundesrat vergangenen Freitag zwei Varianten in die Vernehmlassung geschickt hat.