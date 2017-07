Der Mann war unheimlich. Rafael Nadal spazierte in diesem Jahr wie ein Monster durch die Sandplatz-Saison. Ein Turniersieg nach dem anderen, dabei kaum einmal ein Satzverlust. Und in Wimbledon ging es zunächst im selben Stil weiter. Wer sollte diesen Mann bremsen? Sicher nicht Roger, dachte ich mir. Selbst wenn er auf Rasen grundsätzlich der bessere Spieler ist als der Spanier, so kommt bei diesen Duellen immer wieder der Psycho-Faktor zum Tragen.

Psycho-Faktor? Zur Erinnerung: Roger Federer erlebte 2008 die Mutter aller Niederlagen in seiner Karriere in seinem "Wohnzimmer" – dem Centre Court in Wimbledon – gegen Rafael Nadal. 7:9 im fünften Satz. Schlimmer und dramatischer geht es nicht. Er weinte damals bittere Tränen der Enttäuschung. Ausgerechnet der Spieler, der ihn x-mal in dessen eigenem Wohnzimmer – den Court Philippe Chatrier in Paris – vorgeführt hatte, besiegte Federer an seinem Lieblingsturnier – die Höchststrafe!