Der Bettag sei ein «religiöser Findling in einer säkularen Landschaft», so formuliert der reformierte Theologe Ralph Kunz in einem neuen Buch. Wie ein von den Gletschern zurückgelassener Steinbrocken stammt der Feiertag aus einer vergangenen Zeit. Fast die gesamte Bevölkerung gehörte damals einer der christlichen Konfessionen an.

Doch als «Findling» hat der Bettag eine gewisse Attraktivität und Beständigkeit. Kunz stellt fest: «So schnell lässt sich der Bettag nicht unterpflügen. Zeitgeist hin oder her – mit Erosion ist dem Klotz nicht beizukommen. Man müsste ihn sprengen, um ihn loszuwerden.»

Verbote am Bettag wurden gelockert

Tatsächlich ist der Bettag nach wie vor gesetzlich verankert. Er ist vom Staat und nicht von einer Kirche oder Religionsgemeinschaft angeordnet. Damit würdigt der Staat Religion in Form von Dank, Busse und Gebet positiv. Allerdings besteht der rechtlich bindende Beitrag des Staates zu diesem Feier- tag seit je in etwas sehr Weltlichem: Er verbietet und schränkt ein. Und zwar – je nach Kanton – «Tanzveranstaltungen», «Kino», «Autowaschanlagen» und «Störung des öffentlichen Gottesdienstes».