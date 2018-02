Das olympische Feuer lodert in Pyeongchang seit einer Woche. Hierzulande ist der Funke nicht übergesprungen, trotz Feuz, Holdener & Cologna. Und obwohl uns die SRG rund um die Uhr mit einem vielfältigen Programm verwöhnt. Den Olympia-Blues allein auf die Zeitverschiebung oder anfänglich ausbleibende helvetische Medaillen zu schieben, wäre zu kurz gegriffen.

Es ist das Produkt Olympia, das mich langweilt. Keine bebende Tribünen, keine Fahnenmeere, nicht einmal die hundsnormale La-Ola-Wellen sind am Fernsehen zu sehen. Der Grund ist simpel: Es gibt sie kaum, diese Szenen, die erst die Emotionen des Sports in unsere Wohnzimmer transportierten. Ob Ski alpin, Biathlon oder Skispringen: Es sind Sportarten, die den Südkoreaner genauso wenig interessieren wie den Schweizer Shorttrack oder Taekwondo. Was keiner kennt, das spielt niemand und schaut auch niemand. Die Wettkämpfe verlieren an Bedeutung. Die Leidtragenden sind die Athleten. Die Gelangweilten sind wir.

Es ist nicht so, dass die Verantwortlichen, namentlich das Internationale Olympische Komitee, überrascht wurden. In weiser Voraussicht hat eine Tochtergesellschaft des Weltverbands schon seit Peking 2008 die komplette Übertragung der olympischen Wettbewerbe übernommen. Sie vermeiden es, leere Tribünen zu zeigen. Wenn Fans präsentiert werden, dann in Nahaufnahme. Auch beim Ton wird getrickst. Der Lärmpegel ist in diesem Jahr verblüffend hoch. Zu hoch, um wahr zu sein.

Aufgefallen sind die 229 entsandten Cheerleader aus Nordkorea. Sie sollen ihr Heimatland möglichst gut vertreten. Nun werden sie mit ihren synchronen, militärisch anmutenden Anfeuerungsrufen das Sinnbild für diese gesichtslosen Winterspiele.