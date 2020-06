Keine Rebellion, kaum Drogen: Die Jugend verbiedert, zum Glück!

Vor genau 40 Jahren sah das Sittenbild der Jugend anders aus. Zürich brannte (also zumindest stellenweise rund ums Opernhaus). Die Jugend rebellierte und forderte, legte sich nächtelang mit der Polizei an und schmiss Steine für mehr Freiheit. Es wehte ein umstürzlerischer Geist durchs Land. Es waren die 1980er-Jahre. Gute, fette Jahre, der Wirtschaftsmotor brummte, die Welt lockte mit rosigen Aussichten. Nur zu Hause war es den Jugendlichen zu muffig, zu konform, zu bürgerlich.

Was ist nur los mit dieser Jugend? Warum sind die so brav? Noch nicht mal richtig kiffen und trinken können sie, wie aktuelle Studien beweisen. Und wenn sie dann freitags doch mal demonstrieren gehen, dann so friedfertig und vernünftig, dass sie dafür von ihren Lehrern gelobt werden. Von «juveniler Verbiederung» wurde in diesem Zusammenhang bereits ­geschrieben. Eine Generation der überangepassten Braven wachse da heran. Stromlinienförmig bis zur Unkenntlichkeit seien sie: Gamen statt saufen, Instagram statt Party, Praktikum absolvieren statt Häuser besetzen. Und fragt das Bundesamt für Statistik heutige Teenager, was ihr grösster Traum sei, dann antworten diese zu 68 Prozent mit: «Heiraten und Kinder kriegen». Echt jetzt?

Die heutigen 18-Jährigen werden weniger finanzielle Sicherheiten haben als ihre Eltern, weniger Wohneigentum, eine weniger gute Altersvorsorge, mehr Schulden, mehr Verantwortung, und das alles auf einem Planeten kurz vor dem ökologischen Kollaps. Gerade hat der Bund auch noch Bürgschaften und Kredite in Milliarden­höhe an die Wirtschaft vergeben, welche die künftige Generation schultern muss. Die heutige Jugend hätte also allen Grund, wütend zu sein, aber die Probleme sind zu global, zu komplex, als dass man sie mit langen Haaren und Stei­newerfen aus der Welt schaffen könnte.

Frühere Generationen kämpften um mehr persönliche, sexuelle, politische Freiheiten. Die heutige Jugend ist hingegen komplett durchbefreit. Sie können in der Schweiz leben und lieben, wie sie wollen und wen sie wollen. Mit ihren Eltern müssen sie keine Grundsatzdiskussionen führen, denn im Grundsatz sind diese immer für ihre Kinder. In den heutigen Jungen staut sich keine Wut, sondern vor allem Hilflosigkeit an. Die Zahl der Mädchen und Buben, die sich deprimiert, nervös oder verunsichert fühlen, ist in den letzten Jahren laut aktuellem WHO-Bericht in ganz Europa gestiegen. Und je älter die Jugendlichen werden, desto schlechter wird ihre mentale Gesundheit. Die Jugendlichen sorgen sich sehr wohl um diese Welt und um ihre Zukunft. Und sie organisieren sich, stiller und anders als vorige Generationen. Denn sie haben mit dem Internet und den sozialen Medien ein Instrument in der Hand, das mächtiger ist als jeder Farbbeutel an einer Hauswand. Es ist eine globalisierte, digitalisierte Jugend, die mindestens so smart ist wie ihre Phones.