Ist das Glas halb voll oder halb leer? Von den vier Top-Vorlagen in dieser Legislatur – Energiestrategie, Umsetzung Zuwanderungsinitiative, Unternehmenssteuerreform III und Reform der Altersvorsorge – endeten zwei mit einem Scherbenhaufen. Im Februar liess die Linke wortwörtlich die Korken knallen: Das Stimmvolk lehnte die Unternehmenssteuerreform deutlich ab. Für die SP-Spitze war dieser Referendumssieg auch ein deutlicher Fingerzeig an die rechte Mehrheit im Parlament. Direkt nach den Wahlen 2015 und dem Erstarken von SVP und FDP machte Präsident Christian Levrat klar, dass seine Partei wohl vermehrt auf Referenden und ausserparlamentarische Arbeit setzen werde. Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass sich das Volk nun am Sonntag auf die Seite von FDP und SVP geschlagen und gegen ein Mitte-Links-Projekt opponiert hat. Dass die staatstragende FDP auf ein Referendum setzte.

SP und FDP haben damit je einen grossen Abstimmungssieg verbucht. Sowohl bei den Unternehmenssteuern als auch der Altersvorsorge braucht die Schweiz rasch eine neue Vorlage. Die Frage ist, wie sich dieses Patt zwischen SP und FDP auf die Nachfolgeprojekte auswirken wird. Levrat machte im Gespräch mit dieser Zeitung am Sonntag klar, dass das Nein zur Altersvorsorge 2020 die Reformfähigkeit der Schweiz schwäche. Das meinte er explizit auch im Hinblick auf die Neuauflage der Unternehmenssteuerreform. Das tönt wie nach einer Drohung. Im schlimmsten Fall verhärten sich die Fronten zwischen den politischen Akteuren weiter. Doch eigentlich wäre es nun Zeit für ein wenig Demut und die Bereitschaft, auf den jeweiligen Abstimmungsverlierer zuzugehen. So könnte das halb leere Glas schon bald halb voll sein.

Spannend wird sein, was dieser Abstimmungssonntag mit der CVP macht. Die Partei hat sich stark für die Reform der Altersvorsorge engagiert. Während die SP nun unverhohlen mit Opposition droht und die roten Linien für die nächste Reform bereits definiert hat, will die CVP bei der Neuauflage mit Bestimmtheit eine Schlüsselrolle spielen. Wird die CVP mit den Abstimmungssiegern paktieren? Die «Basler Zeitung» frohlockte gestern, dass der konservative CVP-Präsident Gerhard Pfister schon lange wisse, wohin sich die CVP bewegen müsse, wenn sie gestalten wolle – nämlich nach rechts: «Aus einer Niederlage könnte ein grosser Sieg werden.» So könnte aus dem viel zitierten «bürgerlichen Schulterschluss» doch noch was werden. Für einzelne SP-Exponenten ist denn auch klar, dass die FDP mit ihrer Nein-Kampagne weniger auf die Linke gezielt hat, sondern einen Erfolg der CVP verhindern wollte. Um die Hierarchien in diesem Staat wieder herzustellen und der Mittepartei den Weg ins richtige Lager zu weisen.