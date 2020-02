Flugzeugabsturz Würenlingen: Im Dickicht der (Geheim-)Dienste

Am 21. Februar 1970 stürzte in Würenlingen eine Swissair-Maschine ab und 47 Menschen an Bord kamen zu Tode. Man kennt die Täter. Zur Verantwortung gezogen wurden sie nie. Natürlich kann es keine Antwort auf die Frage geben: Warum mussten diese 47 Menschen sterben? Aber die Angehörigen der Opfer wurden von den Institutionen, denen es eigentlich obliegen würde, die Hintergründe aufzuhellen, völlig im Stich gelassen. Und das tut weh.

Nicht, dass man nichts gemacht hätte. Irgendwo stapeln sich die Akten. Aber dass die Behörden die Aufklärung nicht mit letzter Konsequenz vorangetrieben haben, dieser Eindruck wurde in den letzten Jahren immer deutlicher. 2016 lieferte der NZZ-Autor Marcel Gyr mit seinem Buch «Schweizer Terrorjahre» einen Hinweis, dass die Aufklärung einem anderen Ziel zum Opfer gefallen sei: Die Schweiz habe mit den palästinensischen Terroristen einen Stillhalte­deal ausgehandelt.

Eine Kommunikationspanne – zu peinlich, um sie einzugestehen

Staatsräson wäre immerhin noch knapp nachvollziehbar. Aber Marcel Gyr und die NZZ legten am Dienstag nach: Das Attentat wäre zu verhindern gewesen. Die Geheimdienste von Israel und Deutschland wussten Bescheid, dass etwas in der Luft lag, versäumten es aber, diese Information weiter zu geben. Eine Kommunikationspanne bei den Diensten sei es gewesen. Und weil das so peinlich ist, habe man das nicht öffentlich machen können, sondern hätte es vertuschen müssen.

Für Uneingeweihte war es ein Schock. Natürlich hatten die Palästinenser im Nachgang des Sechstagekrieges 1967 Israel den Krieg erklärt. Flugzeuge der El Al anzugreifen oder zu entführen, das fiel für die Palästinenser durchaus unter die «erlaubten» Kriegsziele. Dann kamen die Entführungen von Flugzeugen fremder Nationen, um eingesperrte palästinensische Kämpfer frei zu pressen. El-Al-Maschinen wären demzufolge auch denkbare Ziele für hinterhältige Bombenattentate gewesen.

Aber Flugzeuge fremder Nationen? Dass die Swissair- und die ebenfalls attackierte Maschine der AUA nicht die primären Ziele der Bombenleger gewesen wären, scheint plausibel. Die Israeli verhinderten, dass die Bomben an Bord ihrer Maschinen kamen. In Frankfurt verweigerten sie die Annahme von Paketpost. Und änderten ihre Flugpläne. Und die entscheidenden Hinweise auf die Täter in Frankfurt kamen von einem israelischen Studenten, der als Hilfsportier jobbte.