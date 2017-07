Rechtlich war Kopp früh rehabilitiert, politisch nicht. Die FDP stellte ihr zwar weiterhin den Mitgliederbeitrag in Rechnung, grenzte sie aber aus. 2002 trat Kopp sogar aus der Partei aus – bis Nationalrat Ruedi Noser später mit 14 Rosen den Wiedereintritt erreichte. Doch richtig ins Reine kamen die Partei und die heute 80-jährige Kopp bislang nicht.

Seit ihrem Rücktritt hat sie nie mehr an einer Delegiertenversammlung, einem Fraktionsausflug oder einem Fraktionsessen der nationalen FDP teilgenommen. Am 2. September bahnt sich nun in Neuenburg ein historisches Ereignis an: Kopp ist von Parteipräsidentin Petra Gössi explizit an den Tag der FDP eingeladen – und möchte hingehen.

Dass sich 1989 die eigene Partei von ihr abgewendet hatte, verletzte Elisabeth Kopp mehr als alles andere: mehr als die Medienkampagne und mehr als die öffentliche Ächtung. In unserem Interview sagt die Alt-Bundesrätin, es sei auch aus heutiger Sicht «ganz todsicher kein Fehler» gewesen, dass sie ihren Ehemann angerufen habe.

Ihre Ausführungen lassen den Schluss zu: Hätte sie die FDP damals nicht fallen gelassen, wäre sie als Bundesrätin nicht zurückgetreten. Und ein trauriges Kapitel der jüngeren Schweizer Geschichte hätte eine ganz andere Wendung genommen. Eine Versöhnung – 28 Jahre nach dem Rücktritt! – ist überfällig.