Eine Lanze für den Ex-Mister Corona: Herr Koch, lassen Sie sich nicht mundtot machen!

Wie ein Kapitän auf wilder See hat der ehemalige Covid-19-Sonderbeauftragte Daniel Koch die Schweiz durch die erste Welle der Pandemie navigiert. Als Mr. Corona wurde er zum Gesicht des moderaten Schweizer Wegs aus der ersten Coronakrise. Danach konnte der Berner in den verdienten und hinausgeschobenen Ruhestand treten – und feierte das mit einem prominent abgelichteten Sprung in die Aare.

Seit er dem Fluss wieder entstiegen ist, wird der zuerst Gefeierte nun dauerkritisiert. Jüngst im Pendlerblatt «20 Minuten», das einen Tweet von GLP-Nationalrat Martin Bäumle publiziert hat, indem dieser Koch auffordert, nun einfach zu schweigen.

Grund für den Angriff war Kochs Auftritt am Swiss Media Forum in Zürich, in dem er die alarmistischen Prognosen gewisser Taskforce-Experten als wenig hilfreich bezeichnete - das Interview können Sie hier nachschauen: