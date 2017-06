Noch ist es nicht lange her, da guckten die bürgerlichen Parteien zünftig in die Röhre. Zeit für ein wenig Demut, dachte man nach dem USR-III-Debakel. Stattdessen verwies Petra Gössi, Chefin der Finanzpartei FDP, elegant auf ihre Freunde bei den Wirtschaftsverbänden. Diese hatten die missglückte Kampagne im Vorfeld geführt. «Sie haben reichlich Geld, aber viel vom Gespür verloren, von wo der politische Wind weht», schnödete sie im «Blick».

Heute stehen wir vor einem heissen Kampagnensommer zur Altersreform. Vehement bekämpfen SVP und FDP den 70-Franken-Zustupf an die AHV. Der Lead im Nein-Komitee liegt diesmal bei den Freisinnigen. Prompt lieferte die oberste Liberale ein Zeugnis ab von ihrem untrüglichen Gespür für die Sorgen und Nöte des kleinen Mannes. Sie ärgerte sich im selben Boulevard-Blatt über AHV-Bezüger im Ausland. «Rentner im Ausland generieren in der Schweiz keine Wertschöpfung. Sie zahlen weder Steuern, noch konsumieren sie hier», wetterte Gössi. «Ihnen vergolden wir den Ruhestand auf Kosten der nächsten Generationen», so die Freisinnige.

Die Reaktionen kamen postwendend: «Rentner vorzuschreiben, wo sie zu leben haben, widerspricht jeglichem liberalen Gedankengut», sagt CVP-Präsident Gerhard Pfister. «Gössi will Menschen, die 45 Jahre hart in der Schweiz gearbeitet haben, die Rente wegnehmen», schimpfte SP-Mann Christian Levrat. Die zahlreichen harschen Leser-Reaktionen belegen: Der Kampagnen-Fehlstart der FDP-Chefin ist kolossal. Unternehmensberaterin Gössi scheint noch nicht begriffen zu haben, dass das Solidaritätswerk für viele Menschen die einzige finanzielle Sicherheit im Alter ist. Ob im In- oder Ausland. Nur so von wegen politischem Gespür.