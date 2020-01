Die Gesellschaft ächtet Homophobie – das KONTRA zur Ausweitung der Antirassimusstrafnorm

Berichte über körperliche Angriffe auf Homosexuelle häufen sich. In der Silvesternacht schlugen vier junge Männer ein schwules Paar spitalreif. Zahlreiche Homosexuelle berichten, in ihrem Leben schon wegen der sexuellen Orientierung angefeindet worden zu sein. Dass hierzulande eine Minderheit homophobe Einstellungen hat, bestätigt auch eine aktuelle Umfrage der Zürcher Hochschule für angewandte Wissenschaften. Jeder zehnte Erwachsene in der Schweiz taxiert Homosexualität als unmoralisch. Männer, Personen mit tieferer Bildung und Migranten, besonders aus Süd- und Osteuropa, neigen gemäss der Studie stärker zu Homophobie.