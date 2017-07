Das ist einerseits verständlich, denn in den letzten zwanzig Jahren scheiterten sämtliche Versuche, die AHV zu reformieren, spätestens in der Volksabstimmung. Andererseits macht das Realisierbarkeits-Motiv die Vorlage, die ja ursprünglich als Rettungs- beziehungsweise Sanierungsprojekt gedacht war, sehr teuer. Denn man gibt wichtigen Wählersegmenten etwas, sodass sie an der Urne eher zustimmen: Die Neurentner bekommen einen AHV-Zustupf von 70 Franken im Monat – auch wenn sie reich sind –, und wer 45-jährig oder älter ist eine Besitzstandsgarantie bei der Pensionskasse (von der Senkung des Umwandlungssatzes sind nur die Jüngeren betroffen).

Es ist darum nur logisch, dass das vielleicht stärkste Argument der Befürworter nun lautet: Zu dieser Reform gibt es keine Alternative. Damit sollen jene Bürger von der Reform überzeugt werden, die aus Vernunft eigentlich gegen einen Ausbau der AHV sind, aber sehen, dass es nicht einfach so weitergehen kann wie bisher. In der Tat enthält die Reform auch wichtige und richtige Massnahmen: Das Rentenalter für Frauen wird von 64 auf 65 Jahre erhöht, und der Umwandlungssatz bei den Pensionskassen (wie erwähnt nur für die Jüngeren) von 6,8 auf 6,0 Prozent gesenkt.

Beides ist angesichts der steigenden Lebenserwartung und tiefer Zinsen unabdingbar. Doch eben, im Sinne der politischen Machbarkeit werden diese Massnahmen teuer erkauft, dazu gehört auch die Erhöhung der Mehrwertsteuer und des AHV-Lohnabzugs – sodass man am Ende darüber streiten kann, ob die Vorlage insgesamt die Altersvorsorge wirklich sichert oder eben gerade nicht. Der Zahlenstreit ist gerade losgegangen.

Das Argument der Alternativlosigkeit ist in einer Demokratie fragwürdig. Es gibt immer eine Alternative! Und sei es nur, Nein zu sagen. Zunächst heisst das aber bloss, für den Status quo zu plädieren, und der ist unbefriedigend. Er führt zu Defiziten in der AHV und zu Finanzierungsproblemen der Pensionskassen. Wäre es möglich, nach einem Nein eine bessere, nachhaltige Reformvorlage zu zimmern?

Nach dem Nein zur Unternehmenssteuerreform III (USR III) – ebenfalls ein hochkomplexes Thema – legte der Bundesrat schnell eine Alternative vor, die mehrheitsfähig sein dürfte. Die sogenannte Steuervorlage 17 kommt den USR-III-Gegnern teilweise entgegen, und auch sie ist vom Diktat der Machbarkeit geprägt: Der Bundesrat packt als Zückerchen nun eine Erhöhung der Kinderzulagen in die Reform, obwohl diese mit den Unternehmenssteuern herzlich wenig zu tun haben.

Es ist selbstverständlich, dass die Politiker beim Entwerfen von Reformen an die Realisierbarkeit denken müssen. Alles andere führt zur Blockade (wir erleben das in der Gesundheitspolitik). Das Richtige zu tun, wenn es chancenlos ist, hiesse in Reinheit sterben. L’ art pour l’art – das kanns nicht sein.

Wenn aber nur noch über die Machbarkeit und nicht über die Probleme debattiert wird, die zu lösen sind, läuft etwas falsch. Das Beiseiteschieben der ökonomischen und demografischen Realitäten untergräbt die langfristige Reformfähigkeit der Schweiz. Wir leben immer länger; jedes zweite Neugeborene wird gemäss Forschern über 100 Jahre alt werden; einem Rentner stehen weniger Arbeitnehmer gegenüber; die Zinsen sind tief. Darüber muss in diesem Abstimmungskampf geredet werden!

Es geht nicht ohne Einschnitte

Ja, eine Erhöhung des Rentenalters würde an der Urne zurzeit wohl durchfallen. Ebenso eine stärkere Senkung des Umwandlungssatzes. Dennoch wissen alle, dass wir früher oder später nicht um unpopuläre Massnahmen herumkommen, es sei denn, wir leben auf Kosten der nächsten Generationen. Die Altersreform 2020 stellt die Stimmbürger vor ein schwieriges Dilemma. Wie sie sich entscheiden, ist offen. Fest steht aber, dass nicht nur bei einem Nein, sondern auch bei einem Ja der Druck für eine nächste Reform hoch bleibt.

