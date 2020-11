Die Deutschen sind mit ihrem Neat-Anschluss massiv im Rückstand: Leere Versprechen, leere Antworten

Doch solange er nicht ausgebaut ist, solange Deutschland seinen Verpflichtungen nicht nachkommt – ihren Ursprung haben sie 1996 –, so lange kann auch die Neat nicht ihre volle Leistung entfalten.

Gut 15 Jahre Verspätung hat Deutschland unterdessen. Prognosen zufolge soll der Neat-Anschluss erst 2040 fertig sein. Viele Schweizer Politiker haben genug von den leeren Versprechen. Was also gedenkt der Bundesrat zu tun, wenn weitere Verzögerungen auftreten und sich Berlin nicht an die Abmachungen hält? Das fragte SVP-Nationalrätin Stefanie Heimgartner soeben in einem Vorstoss.

Die Landesregierung wich aus und verwies lediglich auf die aktuellste Ministererklärung, deren Massnahmen umgesetzt würden. Keine scharfen Forderungen, kein Pochen auf Gegenleistungen. Immerhin folgt der Bundesrat damit einer jahrelang erprobten Antwortpraxis – nach dem Muster: Zuerst auf die Umsetzung der Verträge verweisen. Dann die Fortschritte würdigen, und seien sie auch noch so langsam.