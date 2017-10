Leider ist es wieder so weit: In der Schweiz ist Oktoberfestzeit. Die Bayern haben nebst ihrem Fussballklub einen zweiten Exportschlager. Gäbe es einen Unternehmer, der das blau-weisse Botellón im Franchising-System weltweit vermarkten würde, wäre er nach Uli Hoeness und Edmund Stoiber der drittberühmteste Freistaatler.

Doch der wahre Volksfestfreund müsste dieses Spektakel für kapitalistische Frevelei halten. Für gleich urchig wie Heineken. Für so heimelig wie eine Notrufkabine im Baregg. Aargauer Wirtinnen und Wirte wollen davon offensichtlich nichts wissen. Sie verbreiten die Plage freiwillig und, man muss es ihnen lassen, mit grossem Erfolg. Das kann dann so aussehen: Eine ungarische Servicefachangestellte serviert in einem in Indonesien genähten Dirndl deutsches Bier. Es ist der Dreigänger der Lüsternen: Bier, Brathendl, Brüste.

Und offensichtlich ein echtes Bedürfnis. Die Massen trinken in Massen über die Massen. Für die Wirtsleute ein willkommener Ausgleich zur Promillegrenze, deretwegen weniger Gäste dicht sind, aber mehr Lokale dichtmachen. Die Heimatliebe, bei der selten Spass verstanden wird, darf am Oktoberfest ausgedehnt werden. Die braune Lederhose passt farblich wunderbar zum hellblauen Edelweisshemd.