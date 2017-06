Zunächst gilt auch für Kardinal George Pell, was für alle Angeschuldigten gilt: die Unschuldsvermutung. Dennoch wird der «Fall Pell» zu einer immer grösseren Belastung für Papst Franziskus. Auf dem Spiel steht nichts weniger als seine Glaubwürdigkeit bei der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen durch katholische Priester. Also der Affäre, die der katholischen Kirche in den letzten Jahrzehnten am meisten zugesetzt hat.

Schon die Ernennung Pells zum mächtigen vatikanischen Finanzchef hatte bei Opferverbänden Irritation ausgelöst: Die Vertuschungsvorwürfe an die Adresse des ehemaligen Erzbischofs von Sydney waren damals, im Jahr 2014, längst bekannt. Inzwischen hat Pell selber eingeräumt, dass die von ihm jahrelang geleitete Kirche in Australien bei der Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs durch Kirchenmänner «schreckliche Fehler» begangen habe.