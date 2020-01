Brauchen Homosexuelle mehr Schutz – oder ist das unnötig?

Pro: «Hass ist keine Meinung»

Wer öffentlich zu Hass oder Diskriminierung von Menschen wegen ihrer Rasse, Ethnie oder Religion aufruft, macht sich nach der aktuellen Fassung des Antirassismusartikels im Strafgesetzbuch strafbar. Wer dasselbe gegen die sexuelle Orientierung von Menschen tut, hat – trotz dem ebenso verwerflichen Tun – bislang nichts zu befürchten. Betroffene können sich zivil- oder strafrechtlich nur bei einem persönlichen Angriff zur Wehr setzten.

Wenn jedoch zum Beispiel gegen «die Homosexuellen», zu der die Person zählt, gehetzt wird, gibt es keine juristische Handhabe, um dagegen vorzugehen, so verletzend die Aufrufe auch sind.

Die vom Parlament mit grosser Mehrheit beschlossene Gesetzesänderung will dies ändern und den Antirassismusartikel auf die sexuelle Orientierung ausweiten. Diese Ergänzung macht auch vor dem Hintergrund der Entstehung dieser Strafnorm Sinn. Denn es war ungehinderte öffentliche Hetze und die Verbreitung von beispiellosem Hass, der zu den Gräueln des Holocaust führte. Auch Schwule und Lesben gehörten zu den unzähligen Opfern. Unser Antirassismusartikel ist durch den Willen beseelt, so etwas nie wieder zuzulassen.

Die Antirassismusstrafnorm ist wirksam und ihre präventive Kraft ist unbestritten. Folgerichtig soll in der neuen Fassung auch der öffentliche Aufruf zu Hass und Diskriminierung beziehungsweise die systematische Herabsetzung und Verleumdung von Lesben, Schwulen und Bisexuellen strafbar sein.

Was ein Mensch denkt oder in seinem Freundeskreis oder am Stammtisch äussert, fällt nicht unter die erweiterte Strafnorm. Die in der Verfassung garantierte Meinungsäusserungsfreiheit wird weder mit dem geltenden noch dem erweiterten Antirassismusartikel eingeschränkt. Wer in Zukunft jedoch gegen die Gruppe der Schwulen, Lesben und Bisexuellen öffentlich hetzt und Hass sät, um sie herabzusetzen, zu entwürdigen, um sie letztlich rechtlicher Willkür und Verfolgung preiszugeben, vertritt keine Meinung, sondern begeht eine strafwürdige Tat. Denn Hass ist keine Meinung.

Die Anpassung des Gesetzes ist sinnvoll und wird sich positiv auswirken. Sie verdient ein deutliches Ja am 9. Februar.