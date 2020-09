Alle Lust will Ewigkeit: Eine Hymne auf den ewigen Sommer 2020

Eine Rose hat keine andere Aufgabe, als schön zu sein. Genauso ist es mit dem Sommer: Er hat nichts anderes zu tun, als uns mit Sonnentagen zu beschenken. Er tat es 2020 so grosszügig wie selten – zwischendurch vier Tage Regen, dann wieder 30 Tage Sonnenschein.

Der ewige Sommer fühlt sich an wie ein Ball, bei dem die Menschen allein gelassen wurden: Kein Uber, keine Mamma und kein Papa kommen, um uns abzuholen, um uns ins Bett zu bringen. Wir tanzen weiter, das Glück im Arm, die melancholische Abendsonne lauernd im Hintergrund. Und tanzen wir nicht selber, schauen wir dem Geschehen zu, ein Champagner-Glas in der Hand, das wir aber schneller leeren als gewohnt, denn wir wissen, was da bald auf uns zukommen wird. Egal? Wir sind jetzt alle Jünger Friedrich Nietzsches geworden, glauben zutiefst an seinen Traum: «Doch alle Lust will Ewigkeit –, will tiefe, tiefe Ewigkeit!»

Als wir zu schlendern begannen

Erinnern Sie sich an den Hitzesommer 2018? Es war eine Zeit, die unsere Lebensidee im Ansatz genüsslich veränderte. Seit Januar 2020 rüttelt das Coronavirus an den Grundfesten dieser Idee. Doch rufen wir uns noch einmal ins Gedächtnis, wie wir 2018 unser Leben umstellten: Um 8.30 Uhr eilten wir nicht ins Büro oder auf den Bus, sondern schlenderten ihm entgegen. Wir huschten um 9 Uhr nicht verstohlen beim Kaffeehaus vorbei, sondern nahmen Platz, merkten, dass die ersten E-Mails auch in Ruhe hier gelesen werden konnten – oder eben erst später. Der Chef brachte um 15 Uhr Glaces an die Tische! Gewisse Mitarbeiter waren dann schon zu Hause, da sie sagten: «Ich mache heute Homeoffice.»