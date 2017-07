Denn: Was Erwachsenen am Wandern gefällt, muss Kindern noch lange nicht gefallen. Ein langer Aufstieg? Mühsam. Eine schöne Aussicht? Langweilig. Aber ein Themen- oder Erlebnisweg: mega spannend. Barfuss über den Waldboden laufen, am Wasserbecken Schleusen bauen, die heimischen Hölzer erfühlen: So ist die knapp sieben Kilometer lange Strecke der ersten Etappe auch für die Kleinen ein kurzweiliger Spaziergang. «Ist es noch weit?» Diese Frage hören wir heute nicht einmal. David aus Tecknau kraxelt lieber noch den Felsen hoch.

Erlebniswege wie der Sinnespfad von Gipf-Oberfrick öffnen den Zugang zur Natur, erzählen Geschichten, stillen den Wissensdurst der Kinder. Draussen findet Lernen auf geistiger und körperlicher Ebene statt, die Kleinen sensibilisieren sich für die Umwelt und erkennen die Zusammenhänge. Was heute nach durchdachter Erziehungsmethode klingt, war wohl für manchen von uns früher noch Erziehungsalltag.

Ein guter Grund also, um dieses Jahr fünf Familienwanderungen anzubieten. Die Wanderzeiten auf diesen Etappen sind kürzer, der Wegverlauf einfach und die Themen dafür umso vielfältiger: Im Naturpark Thal laufen wir den Holzweg, in Staufen fahren wir auf der Gartenbahn, in Reinach wandern wir den Märliweg, im Freiamt den Sagenweg. Lautes Kinderlachen inbegriffen – entspannte Elterngesichter auch.