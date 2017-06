Jede Gesellschaft entwickelt den kommunikativen Austausch, den sie braucht, um Ordnung zu wahren, die Leute bei der Stange und bei Laune zu halten. Stammesgesellschaften kommunizierten am Lagerfeuer und über Buschtrommel. In hierarchischen Gesellschaften läuft Kommunikation von oben nach unten, «öffentlich» sind Orte, wo die Herrschaft ihre Macht demonstriert. Bürgerlich-demokratische Gesellschaften leben von institutionalisierten Diskussions- Öffentlichkeiten: für gesellschaftlich-politische Meinungsbildung, für Kritik und Kontrolle der politisch und wirtschaftlich Mächtigen. Spätindustrielle Gesellschaften brauchen globale Kommunikationsnetze: für simultanen Informationsfluss – privat wie geschäftlich und politisch.

Viele drücken die Stopptaste

Das wird uns heute bald zu viel: All die Kanäle von TV und Radio, das permanente Gegoogle und Getwitter, der Betrieb in Social Media, das Printmedium mischt weiter mit, sogar gratis. Ständig klopfen uns neue dramatische Informationen aus dem Busch, sie scheinen uns aufzufordern zu Flucht oder Aktivität. Aber es gibt praktisch nichts, was wir tun könnten, wenn in Japan ein Tsunami wütet oder in Berlin ein Attentäter mit einem gestohlenen Lastwagen in eine Menschenmenge rast. Die wenigsten Nachrichten sind unmittelbar handlungsrelevant. Nur reden können wir darüber. Das kann überdrüssig machen oder ohnmächtig oder wütend. Jedenfalls: Je unerhörter die Nachrichten, desto mehr Menschen schotten sich ab. Vielen wird das schlicht zu viel, sie machen dicht, drücken die Stopptaste.

Vor 110 Jahren konnten die Leute nicht genug kriegen von Neuigkeiten, von Meinungen. «Öffentlichkeit» erlebte ihre moderne Bestimmung. Über Jahrhunderte war sie der Ort, wo Feudalherren ihre Macht inszeniert, durch Herolde ihre Kommandos verkündet hatten – vor dem stummen Volk als Publikum. Im Zuge der Aufklärung begann das Bürgertum den Mund aufzumachen, wurde «mündig» – und brauchte ein Forum, das seine Freiheit in Form brachte: Öffentlichkeit.

Der Witz ist nämlich: Individuell hat der Mensch wenig Lust auf Mündigkeit. Immanuel Kant, der philosophische Übungsleiter im Projekt «liberale Öffentlichkeit »: «Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so grosser Teil der Menschen gerne zeitlebens unmündig bleibt. Es ist für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten… Dass aber ein Publikum sich selbst aufkläre, ist eher möglich; ja es ist, wenn man ihm nur die Freiheit lässt, beinahe unausbleiblich. » Kants Überlegung: Mit sich allein ist der Mensch in schlechter Gesellschaft – in der Öffentlichkeit aber, im freien Markt der Meinungen, wird er fast zwangsläufig schlauer, weil da «die Ansichten sich aneinander reiben», bis sie aufhören, bloss Meinungen zu sein, also mein, dein, sein, und stattdessen «öffentliche Meinung» werden, also Übereinkünfte, fähig zur Verallgemeinerung.

Für Organisatoren von Öffentlichkeit, also für Medien, folgt daraus: Es reicht nicht, Meinungen über die Bühne zu treiben. Das Schaulaufen bringt nichts, die Meinungen müssen gerupft werden. Der Philosoph Hegel bot dazu die Metapher einer kannibalischen Meinungsgesellschaft: «Es ist eines, was sich jemand zu Hause bei seiner Frau und seinen Freunden einbildet, und ein anderes, was in einer grossen Versammlung passiert, wo eine Gescheitheit die andere auffrisst.» Liberale Öffentlichkeit als «grosses Fressen» – mit Spekulation auf Verdauung: Es könnte, was an den privaten Gescheitheiten nur privat, also eigensinnig und beschränkt ist, ausgeschieden, die individuell eingebildete Gescheitheit also geläutert werden zur allgemeinen, objektiven, zur halbwegs vernünftigen.

Öffentlichkeit als Purgatorium für sturen Eigensinn, als Fegefeuer fürs Verhocken in Sonderinteressen. Liberale Gesellschaften unterscheiden sich durch ihre Offenheit: Es gibt keinen König/ Papst und keine Cliquen (Aristokraten, Intellektuelle), die wissen, was für alle richtig und gut und schicklich ist. Ihre Verbindlichkeiten bezieht diese Gesellschaft aus dem Gespräch, das sie mit sich selbst führt – einem Gespräch, in dem möglichst alle über alles Mögliche miteinander streiten.

So wird Öffentlichkeit, als freier Markt der Meinungen, mehr als ein Markt, nämlich eine normative Instanz.

Medien produzieren für den Absatz

Vielen ist das zu steil idealistisch. Schliesslich seien Medien nicht Agenten des liberalen Weltgeistes, sondern Wirtschaftsunternehmen, die performen müssen, und das schaffen sie eher, wenn sie Meinungen schönreden statt zerzausen, wenn sie den Leuten auf die Schulter statt auf die Finger klopfen. Medien sind keine Volkshochschulen, sie produzieren für den Absatz, nicht für die Wahrheit. Was sich absetzen lässt, ist auch eine Wahrheit, die Wahrheit des real existierenden Zeitgenossen. Ihn halten Medien, anders als Kant, für automatisch mündig. Weshalb sakrosankt ist, was er wünscht. Und er wünscht, dass seine Ansichten flattiert werden – jedenfalls nicht gepiesackt.

Vor gut 45 Jahren liess der Ringier Verlag die Schweizer Öffentlichkeit analysieren – mit eher ernüchterndem Aufschluss: Das helvetische Publikum gliedere sich in vier Segmente. Segment 1 (32 Prozent) sei geprägt durch ein «Bedürfnis nach Aktivität und Engagement », durch «moderne, kritisch-rationale Grundhaltung»; also sollten die Themen «offen und progressiv, jedoch ohne übertriebene Aufmachung» präsentiert werden. Segment 2 (27 Prozent) sei durch «Unausgeglichenheit und Unsicherheit» gekennzeichnet; gefragt sei «inhaltliche Vielfalt», «Vertiefung der Materie jedoch unerwünscht». Segment 3 (26 Prozent) bestehe aus «Mitläufern», für die gelte: «Konfrontation wäre unerwünscht, Bestätigung vorgefasster Meinungen dagegen ein Muss.» Im Segment 4 (15 Prozent) finden sich die Modernitätsverängstigten; ihnen seien «erlebnisreiche oder rührselige Artikel» anzubieten.

Falls diese Analyse nicht komplett danebengriff, dann wäre immerhin ein Drittel der CH-Sippe reif oder willens für die klassische Idee Öffentlichkeit. Die Mehrheit aber will die eigene Meinung hofiert, nicht abgerieben haben. Oder ist diese Typisierung schon im Entwurf falsch – und die Trennlinie läuft kreuz und quer durch uns alle? Wir alle haben – ach – zwei Seelen in unserer Brust. Die eine schlendert gern über den Boulevard, die andere zieht sofort die E-Saiten auf. Die eine sucht in Medien Stoff für Entspannungsreize, die andere will Anreize zum Gebrauch der Vernunft.

Schliesst das eine das andere aus? Und wenn Boulevard den Purgatorium- Betrieb stützte? Purgatorium ist Stress. Geistigen Dauerstress erträgt kein Normaltyp. Also organisiert Boulevard den Comicstrip der Kollektivseele, entwirft eine Topografie für das Menschlich-Allzumenschliche, findet feste, verlässliche Orte: für die Angst und die Wut, das Staunen und das Mitleid, für Hass und Schadenfreude, auch für patriotische Aufschwünge, für das sexuelle Begehren ebenso wie für das fiese Ressentiment. So pinselt der Boulevard die Landschaft des Vorbewussten aus. Die Seele des Lesers, der darüber spaziert, ist weder die eines Ungeheuers noch die eines Kretins, es ist vor allem die des Menschen im Stand seiner Kreatürlichkeit.

Das passt nicht schlecht: das Kreatürliche und das Liberale. Es schadet nicht, mal richtig kitschig zu werden – um dringend vernünftiger werden zu wollen. Je bunter die Einsicht in die Kreatur Mensch, umso dringender der Wunsch nach Klärung. Die Idee einer Öffentlichkeit als Selbstaufklärung ist von einer liberalen Gesellschaft unablösbar. Etwa so wie die finanzielle Bewässerung von der industriellen Wirtschaft. So, wie sich das Finanzbusiness von der Realwirtschaft loslösen kann, so können Medien hantieren, als wären sie ein Business für sich, als hätten sie nichts zu tun mit der Prosperität der Gesellschaft. Wie die Finanzwirtschaft sich damit selber schädigt, erleben wir gerade. Mit Medien verhält es sich ebenso.

Ludwig Hasler ist Publizist und Philosoph. Er ist Mitglied des Publizistischen Ausschusses der AZ Medien.