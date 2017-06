Medgate hat sich zum Ziel gesetzt, Menschen aller Generationen jederzeit und überall einen Zugang zu ärztlicher Hilfe zu bieten. Ermöglicht wird dies durch Ärztezentren (Medgate Health Centers), die verschiedene Fachrichtungen unter einem Dach vereinen, sowie durch ein Telemedizinisches Zentrum, das Patienten jederzeit und überall telefonisch zur Seite steht – auch am Wochenende oder nachts, wenn die Medgate Ärztezentren geschlossen sind.

Umfassende Betreuung in Solothurn

Auch in Solothurn befindet sich ein Medgate Health Center an zentraler Lage direkt gegenüber dem Bahnhof. In diesem arbeiten Allgemeinmediziner sowie eine Gynäkologin und ein Orthopäde. Das interdisziplinäre Angebot wird ausserdem durch eine regelmässige Schmerzsprechstunde sowie einen Physiotherapeuten ergänzt. Durch die enge Zusammenarbeit der verschiedenen Spezialisten ist eine umfassende Betreuung der Patienten garantiert.

Damit die Patienten wenn immer möglich vor Ort behandelt werden können, ist das Ärztezentrum ausserdem mit modernen Diagnosegeräten ausgestattet. So können bei Bedarf zum Beispiel EKG-, Ultraschall- und Laboruntersuchungen oder auch Lungenfunktionsprüfungen direkt im Health Center vorgenommen werden. Auch verschriebene Medikamente können bequem vor Ort in der praxiseigenen Apotheke bezogen werden.

Keine Sommerpause

Da das Team im Medgate Health Center aus mehreren Ärzten besteht, hat das Ärztezentrum das ganze Jahr über geöffnet. Die Ärzte sind jeweils montags bis freitags, von 7.30-18.30 Uhr für ihre Patienten da. Termine können dabei rund um die Uhr telefonisch unter +41 58 387 77 88 oder www.medgate.ch/solothurn vereinbart werden.

Auch für Personen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, eignet sich das moderne Ärztezentrum: dieses ist komplett rollstuhlgängig und die Ärzte übernehmen bei Bedarf auch Hausbesuche.

Telemedizin sorgt für 24 Stunden-Service

Das Ärztezentrum in Solothurn verfügt über attraktive Öffnungszeiten und ist beispielsweise über Mittag geöffnet. Natürlich brauchen aber auch die Ärzte vor Ort einmal eine Pause. Doch die Patienten des Health Centers können sich auch nachts, am Wochenende oder an Feiertagen auf ärztliche Hilfe verlassen. Denn während diesen Zeiten werden sie bei Bedarf durch das Telemedizinische Zentrum von Medgate betreut. Anrufe an das Health Center werden dann direkt an das Telemedizinische Zentrum weitergeleitet, wo nicht nur Termine für Sprechstunden im Ärztezentrum in Solothurn vereinbart werden können, sondern auch Ärzte und medizinische Fachpersonen in dringenden Fällen telefonisch zur Verfügung stehen. So garantiert Medgate ihren Patienten jederzeit und überall eine kompetente medizinische Betreuung.

Mehr Informationen unter www.medgate.ch.