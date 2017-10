Markstimmung: Schwe iz: SMI weiterhin über der 9000-Punkte-Marke -- Wall Street: US-Wertschriftenmärkte sprinten davon: Dow Jones, S&P 500 Index auf Rekordniveau – Technologiewerte sind wieder zurück (Lam Research: +1.77% innert einem Tag) -- Möglichkeit von nur einer Zinserhöhung wird immer wie klarer fürs 2017 -- Gold wieder unter der Marke von 1‘300 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘276)! Öl schwingt sich nach oben – Knapp unter „Rekordstand 2017“ (51.57 US$) – Neuer Rekordstand für Bossard Holding.

Anlagevorschlag: Der Höhenflug beim US-Wohnwagenhersteller Thor Industries (Börsen-symbol: THO US) geht in die nächste Runde, trotz einem Zuwachs von +25.85% im 2017. Bei einem Kurs-/Gewinnverhältnis von 17.36 Punkten kann weiterhin von einem Börsenschnäppchen gesprochen werden. Basierend auf einer kontinuierlichen Gewinnsteigerung wird diese Kennzahl per Ende 2018 auf unter 16 Punkten fallen. Schon absolute Spitzenklasse ist die Rendite auf das eingesetzte Eigenkapital: 20.27%, was im Branchenvergleich einen Topwert darstellt. Ich würde weiterhin auf die Karte des 6 Milliarden starken US-Dollar-Wertes setzen. Momentan macht es keinen Sinn, mit gedeckten Calls zu agieren, da die Aufwärtstendenz zu ausgeprägt ist und Sie sich damit ein zu grosses Potential nach oben "verbauen". Speziell der konservative Investor kommt bei Thor Industries auf seine Rechnung. Ich veranschlage die Haltefrist auf 18 Monaten um einen maximalen Anlageerfolg zu erzielen.