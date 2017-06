Markstimmung: Schweiz: Positive Eröffnung erwartet -- Wall Street: US Wertschriftenmärkte in leicht fragiler Verfassung: Dow Jones fast auf Rekordkurs – Technologiewerte schwanken enorm auf Tagesbasis -- Möglichkeit von 2 Zinserhöhungen im 2017 -- Gold wieder leicht über der Marke von 1‘200 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘244)! Öl schwingt sich minim nach oben (45.30 US$) -- Straumann Holding: Kaufen mit (Teil)-Absicherung nach unten.