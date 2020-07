Markstimmung: SMI über der Marke von 9999 Punkten (Aktuell: 10'207) - Wall Street: US-Wertschriftenmärkte: -1.08% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022 -- Gold über der Marke von 1400 US$ pro Unze (Aktuell: 1794 US$)! Öl schwingt sich nach oben (40.50 US$) – Die Papiere von LONZA (Börsensymbol: LONN SW) starten durch: Kaufen mit gedeckten Calls.

Schlagzeilen:

Vertex Pharmaceuticals (Börsensymbol: VRTX US): Nachladen unter allen Marktverhältnissen

WalMart (Börsensymbol: WMT US): ein spannendes Investment!

Deutsche Börse (Börsensymbol: DB1 GY) – Die Party geht weiter (Nachladen)

Firma: Die Nvidia Corporation (Börsensymbol: NVDA US) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony. (Quelle:www.finanzen.net)

Nvidia mit Rekord: +1871% in 5 Jahren (Nachladen)

Anlagevorschlag: Halten Sie auf jeden Fall durch: Trotz eines Zuwachses von 8% innert einem Jahr sollten Sie auf keinen Fall den Chiphersteller zu Kasse machen. Lassen Sie mich meine Argumentationskette mit Zahlen untermauern, basierend auf meine Einschätzungen. Obwohl das Kurs-/Gewinnverhältnis für das Jahr 2021 mit 53 Punkten sehr sportlich daherkommt, muss Sie dies nicht zu stark beunruhigen, denn die Aussichten sind mehr als ausgezeichnet. Schon im 2022 erreicht das KGV die Marke von 43 Punkten, bevor im 2024 mit 32 Punkten ein neuer Tiefststand erreicht wird. Unter diesem Aspekt darf und sollte der konservative Investor weiterhin eine Haltestrategie verfolgen. Ich würde sogar so weit gehen und sogar noch zusätzliche Akzente setzen. Bis zu 6,05% Ihres gesamten Aktienbestandes dürfen Sie auf dieses Papier setzen. Ich gehe sogar soweit und empfehle Ihnen, keine gedeckten Calls in Auftrag zu geben. Die Aufwärtstendenz ist sehr ausgeprägt. Speziell das Thema Artificial Intelligence wird bei Nividia eine wichtige Rolle in der Zukunft nehmen. Ich gebe offen zu: Das Management macht einen ausgezeichneten Job.

Anlagestrategie: Nachladen unter allen Marktumständen.

Fazit: Topwert auf absehbare Zukunft bis ins 2024.

