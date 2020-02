Luxusmarkenproduzent mit Top-Rendite: +180.2% in 5 Jahren

Anlagevorschlag: Bleiben Sie weiterhin mit im Spiel in Sachen Louis Vuitton Moet Hennessy, obwohl der mit 208.35 Milliarden Euro (Stand am 19. März 2019: 160 Milliarden Euro) evaluierte Titel eine mehr als sensationelle Performance über die letzten fünf Jahre hingelegt hat. Ich bin ein absoluter Fan dieses Unternehmens mit Sitz in der weltweiten Modekapitale Paris. Per 2022 sollte das Kurs-/Gewinnverhältnis auf 21.1 Punkte (Aktuell: 25.4) fallen. Dies ist ein mehr als sensationeller Wert, welcher speziell den konservativen Investor ansprechen sollte. Interessant ist die Umsatzentwicklung des Unternehmens: Lag diese Kennzahl noch bei 37.60 Milliarden Euro im 2016, so wird laut meinen Modellen ein Wert von 66.72 Milliarden Euro für das Jahr 2022 stipuliert. Die ausgeschüttete Dividende sollten Sie auf keinen Fall reinvestieren, sondern diese als natürliche Absicherung stehen lassen. Das Unternehmen ist mehr als bestens positioniert und sollte Ihnen über die nächsten fünf Jahre weiterhin eine massive Mehrrendite gegenüber dem EuroStoxx 50 Index ermöglichen. Die ausgezeichnete Positionierung des Unternehmens rechtfertigt mehr denn je ein Engagement bei diesem Titel auch aus der Perspektive eines konservativen Investors. Der Eurostoxx 50 Index konnte über fünf Jahre nur um 9.9% zulegen. Jetzt verstehen Sie wohl, weshalb ich derart heiss auf diesen Wert bin. Zur Info: Goldman Sachs hat ein Kursziel von 420 Euro auserkoren (Aktuell: 414.60 EURO)