Markstimmung: SMI über der Marke von 10 444 Punkten (Aktuell: 10 853) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.22% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022-- Gold über der Marke von 1‘600 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘852 US$)! Öl, schwingt sich nach oben (52.70 US$) – Die Papiere von LAM Research (Börsensymbol: LRCX US) starten nochmals durch: Kaufen nur in Kombination mit gedeckten Calls

Schlagzeilen:

Partners Group (Börsensymbol: PGHN SW): Auf Rekordhoch!

ASML (Börsensymbol: ASML NA): Nachladen !

! Bayer (Börsensymbol: BAYN GY): Enorme Performance

Firma: Visa Inc. (Börsensymbol: V US) ist eine international tätige Kreditkartenorganisation, die Kunden eine digitale Bezahlung an Stelle von Bargeld oder Schecks ermöglicht. Der Konzern hat eines der weltweit fortschrittlichsten Telekommunikations- und Computernetzwerke aufgebaut, das in der Lage ist, über 47.000 Transaktionen pro Sekunde ablaufen zu lassen und das sich durch Sicherheit, Verbraucherfreundlichkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet. Zudem verbindet es alle Visa-Mitglieder, alle Akzeptanzstellen sowie zahlreiche Geldautomaten global miteinander. Die Visa-Karten sind dabei weltweit einsetzbar und währungsunabhängig. Darüber hinaus erhalten Bankkunden eine größere Auswahl bei Zahlvorgängen. Dementsprechend gehören verschiedene Kartentypen und Bezahlweisen zum Produktportfolio des Konzerns: Sofortzahlung bei Abbuchung (Debitkarten), vorzeitige Zahlung mit Guthaben (Prepaidkarten) oder spätere Zahlung bei Kredit (Kreditkarten). In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen auch in der Entwicklung von neuen Technologien hinsichtlich eCommerce und mobile Zahlung aktiv, um sichere und individuelle Zahlungsarten zu erarbeiten. Alle Kartenprodukte werden dabei nicht selbst vom Unternehmen, sondern durch Mitgliedsbanken herausgegeben. (Quelle: www.finanzen.net)

Kreditkartengigant ist ein Schnäppchen: +179.5% innert fünf Jahren (Nachladen)