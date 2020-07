Wie die Polizei Baselland heute Montag in mitteilte fuhr ein 72-jähriger Lenker mit seinem Personenwagen auf der Baselstrasse in Richtung Aesch. Ausgangs Dorf geriet er in einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn. In der Folge kollidierte er frontal mit einem Personenwagen, der ihm korrekt entgegen kam.

Beide Lenker der Personenwagen wurden leicht verletzt, schreibt die Polizei. Beide wurden zur Abklärung ins Spital gebracht.

Das sind die Polizeibilder vom Juli: