Zwei Männer gehen aus ungeklärten Gründen aufeinander los

Ein Mann war am Freitagmorgen mit Markierungsarbeiten auf dem Parkplatz vor dem Coop an der Hohlgasse in Laufen beschäftigt. Aus noch ungeklärten Gründen kam es dabei zu einer Auseinandersetzung mit einem zweiten Mann. Dabei wurden diverse Drohungen ausgesprochen und es kam zu gegenseitigen Tätlichkeiten.

Aufgrund der unklaren Situation und den gegenteiligen Aussagen der involvierten Personen, sucht die Polizei Zeugen. Personen, welche sachdienliche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können, werden gebeten sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal, 061 553 35 35, zu melden.

Die aktuellen Polizeibilder: