Beim Schweizerhalle-Tunnel ist es am Montagmorgen, kurz vor 7.30 Uhr, zu zwei von einander unabhängigen Verkehrsunfällen gekommen. Wie die Kantonspolizei Baselland auf Anfrage bestätigt, gab es in beiden Fällen Auffahrunfälle. Das hintere Fahrzeug ist in die Rückseite des vorderen Fahrzeugs geprallt. Verletzt wurde bei den Unfällen niemand.

Die kollidierten Autos mussten abgeschleppt werden, wozu eine Spur gesperrt wurde. Dadurch kam es zu einem starken Rückstau im Morgenverkehr.

Update folgt