Versprayte Wände, ausgelaufenes Wasser, verschüttete Farbe und zum Fenster hinausgeworfene Gegenstände: So wüteten unbekannte Vandalen am vergangenen Wochenende im Neubau des Kindergartens und im angrenzenden Schulhaus in Neuenhof. Die Gemeinde hat nun eine Belohnung für Hinweise zur Tat ausgeschrieben.